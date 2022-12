GameStop, Calendario dell'Avvento: Pokémon Scarlatto e Violetto tra le offerte dell'8 dicembre 2022

Nuovo giorno, nuove promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop. Tra le offerte di oggi, giovedì 8 dicembre 2022, troviamo Pokémon Scarlatto e Violetto, Need for Speed Unbound e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch usate.

Potete accedere alle offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Di seguito abbiamo elencato tutte le offerte dell'8 dicembre 2022, che includono giochi, console e accessori:

Pokémon Scarlatto / Violetto per Nintendo Switch a 49,98 euro

Need for Speed Unbound per PS5, Xbox Series X|S e PC a 59,98 euro

NBA 2K23 per PS5, Xbox Series X|S a 44,98 euro

NBA 2K23 per PS4, Xbox One e Nintendo Switch a 39,98 euro

Mario Kart 8 Deluxe + Pass Percorsi a 60,98 euro

Mario Kart Live Home Circuit - Luigi per Switch a 84,98 euro

Bundle Wired Controller + Headset - Super Mario PDP per Switch a 34,98 euro

PS4 da 500GB usata a 199,98 euro

PS4 Slim da 500GB usata a 239,98

Xbox One S Bianca da 500GB usata a 179,98 euro

Xbox One X usata a 219,98 euro

Nintendo Switch Neon usata a 209,98 euro

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano ogni giorno, quindi se siete interessati avete tempo fino alla mezzanotte per acquistare uno dei giochi o console sopracitati a prezzo scontato.

Che ne pensate delle promozioni lanciate da GameStop oggi?

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.