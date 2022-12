Metal Hellsinger: versioni PS4 e Xbox One disponibili, dopo che erano state cancellate

Metal: Hellsinger è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One insieme all'aggiornamento della versione 1.5: l'annuncio arriva direttamente dall'editore Funcom e dallo sviluppatore The Outsiders.

Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Metal: Hellsinger erano inizialmente previste per l'uscita insieme alle versioni PlayStation 5, Xbox Series e PC (Steam), ma erano state cancellate. Il team è però infine riuscito a pubblicare il gioco anche su old gen.

L'aggiornamento della versione 1.5 di Metal: Hellsinger aggiunge la nuova difficoltà "Archdevil", oltre a nuove skin per le armi e combo. "Archdevil" è la quarta e più alta difficoltà dopo "Lamb", "Goat" e "Beast". Spinge il giocatore al limite, con un numero maggiore di demoni potenti e senza la possibilità di fare affidamento sulla capacità di resistere a un colpo mortale. È stato inoltre aggiunto al gioco un nuovo demone Elite Seraph. Per aiutare il giocatore ci sono nuove combo. L'esecuzione di determinate azioni, come uccidere un nemico, sollevarsi e poi ucciderne un altro, conferirà al giocatore una furia supplementare e un punteggio più alto.

Gli sviluppatori di Metal: Hellsinger affermano poi che "i giocatori sono inoltre invitati a riscoprire ogni mappa per trovare gli stemmi da collezione. Ogni livello contiene uno stemma nascosto a ogni difficoltà, compreso "Archdevil". Raccoglieteli per guadagnare nuove skin per le armi a determinate soglie e completare l'intero set."

L'aggiornamento di Metal: Hellsinger include anche correzioni di bug, miglioramenti della quality of life, del bilanciamento e ottimizzazione delle prestazioni.

A settembre, invece, era stato presentato l'aggiornamento per il supporto alle mod.