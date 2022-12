Diablo 4: trapelano i contenuti delle edizioni Standard, Ultimate e Deluxe

Il sito Insider-Gaming, gestito dal noto giornalista e insider Tom Henderson, ha fatto trapelare i contenuti e le caratteristiche delle edizioni Standard, Ultimate e Deluxe di Diablo 4, in attesa degli eventuali annunci che dovrebbero emergere nelle prossime ore.

Vediamo dunque cosa si trova all'interno delle varie edizioni dell'attesissimo RPG da parte di Blizzard.

La Standard Edition di Diablo 4 conterrà il gioco e il set cosmetico "Winged Darkness Reddish Brown", mentre coloro che effettuano il preorder avranno un accesso anticipato alle beta pubbliche e il Messenger of Light di Diablo 4.

Per quanto riguarda l'Ultimate Edition, chi effettua il preordine riceverà accesso anticipato all'open beta, il Messenger of Light e fino a 4 giorni di accesso anticipato alla versione definitiva prima della data di uscita. Per il resto, questi sono i contenuti dell'Ultimate Edition:

Diablo IV per PS4/PS5 (per quanto riguarda la versione PlayStation, a quanto pare)

La mount "Amalgam of Rage", da World of Warcraft

Diablo Immortal Cosmetic Set "Winged Darkness Reddish Brown"

Temptation, un ride per Diablo IV

Armored Armor of Hell per Diablo IV

Wings of the Creator emote per Diablo IV

"Rilascio accelerato" per il Season Battle Pass in Diablo IV (sblocca il Premium Season Battle Pass, salta 20 tier, 1 oggetto cosmetico)

Anche per quanto riguarda la Deluxe Edition, i bonus per i preorder sono gli stessi visti per l'Ultimate, mentre i contenuti sono gli stessi tranne che per l'emote e per la versione "accelerata" del Battle Pass (il quale è comunque presente nel pacchetto).

Su Diablo 4 abbiamo pubblicato ieri un esteso provato basato su una versione particolarmente ampia testata con mano da Pierpaolo Greco, dalla quale sono emerse nuove immagini del gioco e numerose informazioni, tra le quali anche il funzionamento dell'always online e altro. Tuttavia, i dettagli non sono ancora finiti e ci devono essere altre informazioni in arrivo, considerando che per oggi alle ore 19:00 sono previste novità da parte di Blizzard su Diablo 4.

Si pensa alla data d'uscita, cosa che potrebbe effettivamente essere annunciata a breve, considerando che sul Microsoft Store è comparsa fissata per il 5 giugno 2023.