PlayStation Plus è gratis questo weekend: multiplayer libero su PS4 e PS5

Anche nel caso non siate provvisti di PlayStation Plus, Sony ha organizzato un'iniziativa che vi consentirà comunque di giocare in multiplayer online gratis con tutti per un fine settimana su PS4 e PS5, con un weekend libero il 10 e 11 dicembre 2022.

Non ci sono ancora informazioni precise sull'orario di inizio e di conclusione della promozione, ma questo fine settimana sarà dunque possibile accedere al multiplayer online per qualsiasi gioco che lo supporti su PS4 e PS5 anche senza possedere un abbonamento a PlayStation Plus.

PS Plus libero, il banner pubblicitario di Sony PlayStation

Tutte le modalità dei giochi che richiedono normalmente l'accesso online su sottoscrizione potranno dunque essere provate liberamente nel corso del 10 e 11 dicembre 2022.

Le possibilità sono dunque innumerevoli: nella promozione dell'iniziativa, Sony si è concentrata su GTA Online, Call of Duty: Modern Warfare II e NBA 2K23, ma si tratta solo di pochi esempi su tutti i giochi con multiplayer online che potrà essere fruito liberamente nel corso del fine settimana.

Trattandosi solo di due giorni di accesso, ovviamente si tratterà di fare una selezione adeguata, ma può essere un'ottima occasione per provare le modalità in questione e poi, eventualmente, decidere dunque di attivare un abbonamento a PlayStation Plus per poter accedere costantemente a tali esperienze di gioco. D'altra parte, la sottoscrizione consente anche altri vantaggi, come i giochi gratuiti mensili e i bonus legati ai tre nuovi livelli inseriti nell'abbonamento a PS Plus: Essential, Extra e Premium.

Proprio questa settimana sono stati messi a disposizione i giochi gratis di dicembre 2022 di PlayStation Plus, a proposito, mentre restiamo in attesa dell'annuncio sulle nuove introduzioni nel tier Extra.