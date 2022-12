Mondiali 2022: calciatore inglese si porta un setup da gioco con monitor per giocare a Fortnite

Il giocatore della nazionale inglese Jordan Pickford ha recentemente svelato in un'intervista di essere così appassionato a Fortnite da essersi portato ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar il proprio setup videoludico. Non parliamo di un semplice laptop qualunque, ma di un setup completo di monitor, per giocare al meglio.

La stella del calcio è stata interrogata sulla questione a circa 8 minuti dall'inizio dell'intervista. Quando gli è stato chiesto cosa fa nei suoi tempi morti tra una partita e l'altra, Pickford ha risposto che "cerca di recuperare, di sentirsi bene con se stesso, di farsi fare un massaggio, di fare tutto ciò di cui ha bisogno, di passare un po' di tempo con i ragazzi, di giocare a Fortnite. Sono ancora appassionato a Fortnite".

L'intervistatore Josh Denzel ha colto l'occasione per mostrare un video di Pickford con la sua valigetta durante il viaggio verso i Mondiali 2022, dicendo che il PC è "un'attrezzatura di alto livello". Pickford ha risposto che "non scherza" quando si tratta di giocare ai videogiochi.

Pickford spiega che a casa gioca con un PC desktop, ma di solito porta con sé solo un portatile quando viaggia: quest'anno era però stufo di giocare su uno schermo così piccolo. La soluzione è stata quella di costruire una valigia da viaggio adatta a un monitor più grande, con un portatile da gioco potenziato per eseguire Fortnite al meglio. "Cerco solo di ottenere il miglior frame rate e via dicendo", conclude. "Per avere la meglio sugli avversari".

Mondiali e videogiochi si sono già incontrati in modo buffo, ad esempio 40mila persone in Vietnam hanno guardato Germania-Giappone, ma era FIFA 23.