Mondiali Qatar 2022: 40mila persone in Vietnam hanno guardato Germania-Giappone, ma era FIFA 23

La partita fra Germania e Giappone ai Mondiali del Qatar 2022 ha emozionato milioni di persone, ma non in tutti i paesi l'evento viene trasmesso gratuitamente e così è accaduto che oltre 40mila persone in Vietnam si sono ritrovate a seguire su YouTube la diretta del match, senza sapere che in realtà si trattava di un video di FIFA 23.

In pratica un burlone, chiamiamolo così, ha trasmesso una partita di FIFA 23 con tempistiche reali, utilizzando appunto le squadre di Germania e Giappone sullo sfondo dei mondiali, introdotti con la modalità World Cup, e l'ha commentata in diretta, attraendo così decine di migliaia di spettatori.

Monetizzare il video avrà probabilmente consentito all'autore di guadagnare un po' di soldi, nell'ambito di quella che appare a tutti gli effetti più come una truffa che come un fin troppo elaborato scherzo.

Un uploader vietnamita ha voluto mettere in guardia rispetto a situazioni del genere, che potrebbero ripetersi in futuro, invitando le persone a fare attenzione ai dettagli che possano tradire la vera natura delle trasmissioni.

Certo, dal punto di vista dei videogiocatori questo pur increscioso episodio non fa che confermare il realismo visivo del simulatore di calcio targato Electronic Arts, che ha raggiunto ormai livelli straordinari... al punto da ingannare la gente.