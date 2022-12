Final Fantasy 16, data di uscita rivelata dal leaker The Snitch?

The Snitch potrebbe aver rivelato la data di uscita di Final Fantasy 16, che verrà probabilmente annunciata in via ufficiale ai The Game Awards 2022. Tramite il solito messaggio in codice, in questo caso una sorta di poesia, il noto leaker sembra infatti indicare il 22 giugno 2023 per il lancio del gioco.

"Nella solitudine della notte / una luce ha accecato i miei occhi / ventidue granelli di sabbia / e un cristallo che mi ha protetto / sei nazioni divise / un linguaggio comune", si legge nell'enigmatico post che alcuni utenti credono di aver decifrato e che descriverebbe i contenuti del nuovo trailer.

Dopodiché, come sappiamo, Naoki Yoshida sarà ai TGA 2022 per un annuncio speciale su Final Fantasy 16 e dunque tutto torna, o almeno così pare: le possibilità che la data di uscita venga rivelata nel corso dell'evento condotto da Geoff Keighley sono concrete.

In verità la notizia che la data di uscita di Final Fantasy 16 verrà svelata entro la fine dell'anno è stata riportata dalla rivista giapponese Famitsu il mese scorso, evidentemente sulla base di dichiarazioni del team di sviluppo.

A questo punto non resta che attendere la cerimonia dei The Game Awards 2022, che si terrà fra pochi giorni, l'8 dicembre, e che promette diversi annunci di spessore oltre a quello relativo al titolo Square Enix.