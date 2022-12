Elden Ring Dark Moon: nuova mod cambia il gameplay, con nuove classi, armi, armature e non solo

I creatori di mod di Elden Ring propongono una nuova creazione: Elden Ring Dark Moon. Si tratta di una mod che cambia il gameplay e aggiunge nuovi contenuti, tra classi ed equipaggiamenti.

La mod è realizzata da "Dylan Alexander" e si costruisce a partire dalla mod Shattered di "water_bear". Quest'ultima include un enorme modifica al combattimento e al gameplay e Dark Moon aggiunge altre modifiche e nuovi contenuti.

Dark Moon aggiunge in Elden Ring 11 classi, come il Wretch, Great Knight, Thief, Hunter, Carian Scholar, Alabaster Lad, Pyromancer, Student of Blood, Warlock, Friend of Jars, e il Perfumer. Viene spiegato che le classi di Dark Moon sono pensate per essere più specifiche rispetto a quelle del gioco base, che sono invece più flessibili e solo un punto di partenza.

Inoltre, Dark Moon di Elden Ring cambia vari moveset, inserisce gli attacchi in corsa all'interno delle combo così da rendere il combattimento più rapido. Le rotolate sono state sostituite con i passi rapidi di Bloodborne. Da quest'ultimo è anche stato preso il sistema di cura tramite attacco dopo aver subito un danno: la potenza dell'effetto dipende dal livello di difficoltà scelto (sono cinque). Ci sono poi nuove armi, comprese una manciata prese da Bloodborne. Le statistiche di armi e il peso dell'equipaggiamento è stato rimosso: le armature hanno ora più valore estetico che altro. Ci sono poi varie modifiche ai sistemi di statistiche e di potenziamento delle armi e non solo, tutti elementi presi da Shattered.

La mod può essere scaricata da nexusmods.com qui.