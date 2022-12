Bloodborne: PlayStation pubblica un post festivo sul gioco, utenti chiedono di nuovo il remake PS5

PlayStation UK, uno dei vari profili regionali della compagnia giapponese, ha pubblicato su Twitter un nuovo "indovinello" festivo. Ogni giorno pubblicano un'immagine e chiede ai propri fan di indovinare di cosa si tratta: oggi è il turno di Bloodborne, come ogni fan sarebbe in grado di capire in un istante. Ovviamente gli utenti non hanno perso l'occasione per richiedere un remake/remaster per PS5.

Come potete vedere poco sotto, PlayStation UK ha pubblicato un frammento di un'immagine che ritrae La Belva Oscura Paarl, un boss non obbligatorio che è possibile trovare nel gioco principale a Yahar'gul Il villaggio invisibile. Si tratta di una grande bestia composta perlopiù da ossa, pelo e soprattutto elettricità, che usa per attaccare. È facile riconoscere la creatura, se si ha giocato Bloodborne, anche solo da questa immagine.

Invece di rispondere in modo, però, vari utenti hanno deciso di divertirsi un po' e hanno affermato cose come "È quel gioco che dovreste rimasterizzare per PS5", oppure "Bloodborne per PC confermato!" o anche "Per favore, PlayStation, non ci deludere e fai Bloodborne 2 per PS5".

Le reazioni sono scontato e infatti oramai c'è anche chi commenta le reazioni, affermano ad esempio "Ogni volta che fare un tweet su questo gioco mandate qualcuno in fibrillazione". Bloodborne, dopo molto tempo, fa ancora questo effetto.

Non abbiamo accesso a dati aggiornati delle vendite di Bloodborne, ma è altamente credibile che sia uno dei soulslike che ha venduto di meno. Il successo di Elden Ring è ovviamente su un altro pianeta, sia perché si tratta di un gioco multipiattaforma, sia perché Bloodborne è arrivato in un periodo nel quale il genere non era ancora così popolare come lo è oggi.

In questi ultimi giorni si è parlato del fatto che Bluepoint Games ha qualcosa in sviluppo. Da tempo i fan sperano che dopo Demon's Souls Remake sia il turno proprio di Bloodborne Remake, anche se ovviamente è possibile che sia qualcosa di completamente diverso, forse anche una nuova IP. Voi cosa sperate?