Activision Blizzard: l'acquisizione andrà in porto ma solo con concessioni, per un noto analista

Ogni anno GamesIndustry.biz chiede a diversi noti analisti del settore di condividere le loro previsioni per l'anno a venire, e una delle previsioni più interessanti proviene da Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis: il discusso accordo tra Microsoft e Activision-Blizzard dovrebbe andare in porto a suo dire, ma non senza ulteriori concessioni da parte di Microsoft.

Precisamente, Harding-Rolls scrive: "L'accordo Microsoft-ABK si farà? Sì, ma con ulteriori concessioni. Queste potrebbero riguardare l'inclusione dei giochi nel Game Pass e la disponibilità dei titoli su altri servizi. Penso che ci siano maggiori possibilità che l'accordo si chiuda con delle concessioni piuttosto che venga interrotto."

"Quando si chiuderà l'accordo? Potrebbe protrarsi fino alla seconda metà del 2023, soprattutto se la causa della FTC dovesse andare in tribunale. Se Microsoft accetta delle concessioni ed evita il tribunale, la prima metà del 2023 è possibile."

L'analista ha parlato anche dei servizi in abbonamento di Microsoft e Sony, prevedendo che Xbox Game Pass crescerà in modo significativo quest'anno.

"I maggiori servizi di abbonamento ai giochi hanno mancato i loro obiettivi di crescita nel 2022, ma credo che ci sia motivo di essere positivi nel 2023. Mi aspetto che Game Pass cresca in modo significativo nel 2023 grazie all'ingresso nel servizio di giochi first-party molto attesi. Se l'accordo con Activision Blizzard King andrà in porto, ci aspettiamo di vedere più giochi per dispositivi mobili in Game Pass. Mi aspetto anche che Sony si assicuri un maggior numero di uscite day one di terze parti per PS Plus Extra e Premium, il che contribuirà ad aumentare l'adozione del servizio".

"I servizi di cloud gaming dedicati esclusivamente ai giochi continueranno a rappresentare una piccola opportunità di mercato rispetto al più ampio mercato degli abbonamenti. La maggior parte del valore dei giochi in streaming si concentrerà sui servizi che offrono anche la distribuzione dei download. Vedremo Netflix sperimentare lo streaming di giochi per i consumatori".