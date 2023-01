Alienware m18, m16, x14 e x16: prezzi e dettagli sui portatili di alto livello presentati al CES

Alienware x16 sarà lanciato per la prima volta con configurazioni di fascia alta a partire da ~$3.099 (USA); altre configurazioni arriveranno in seguito con il modello base a partire da ~$2.149 (USA).

Alienware m16 sarà lanciato per la prima volta con configurazioni di fascia alta a partire da ~$2.599 (USA); altre configurazioni arriveranno in seguito con il modello base a partire da ~$1.899 (USA).

Alienware m18 sarà lanciato per la prima volta con configurazioni di fascia alta a partire da circa 2.899 dollari (USA); altre configurazioni arriveranno successivamente con il modello base a partire da circa 2.099 dollari (USA).

Alienware e Dell hanno presentato oggi nuovi portatili da gioco, tra cui: Alienware m18 e m16, Alienware x16 e x14 . I vari modelli sono in arrivo questo inverno.

Alienware m18 e m16

La serie M di Alienware è progettata per i giocatori che danno priorità alle prestazioni. I nuovi Alienware m18 e Alienware m16 sono all'altezza di questa sfida.

Il portatile più potente di Alienware, l'm18, ha prestazioni di alto livello, con opzioni di personalizzazione che abbracciano tutta la gamma delle nuove tecnologie per CPU e GPU. Queste includono processori Intel Core i9-13980HX di 13a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, oltre a processori AMD Ryzen di nuova generazione e grafica Radeon per dispositivi mobili. Tutte queste prestazioni sono rese possibili da una serie di importanti miglioramenti della tecnologia Cryo Alienware.

Ecco i più importanti miglioramenti termici apportati al nuovo Alienware m18:

Il materiale per l'interfaccia termica Element 31 è ora utilizzato sia sulla CPU che sulla GPU.

La camera di vapore copre ora la GPU e la CPU, contribuendo ad aumentare la capacità termica del 35%.

Sette heat pipe (rispetto alle quattro dell'm17) per spostare l'energia termica nelle alette di rame espanso, il che equivale a un aumento della superficie di >114%.

Le ventole quadrate con pale ultrasottili aumentano il flusso d'aria del 25%.

Questi miglioramenti significativi della capacità termica della piattaforma (~35% utilizzando la modalità Full Speed) e del raffreddamento aprono la strada a CPU e GPU dalle prestazioni più elevate, consentendoci di spingere la potenza totale del sistema a 250W.

m18 mantiene lo stesso spessore di picco (altezza Z) di m17, ma offre agli appassionati di giochi il 14% di spazio in più sullo schermo, offrendo spazio sufficiente per una tastiera full-size e un tastierino numerico con tasti meccanici CHERRY MX opzionali, oltre a due slot DDR5 SO-DIMM sostituibili dall'utente e una capacità di archiviazione senza precedenti... ora fino a 9TB di archiviazione totale! Le opzioni del pannello disponibili includono display QHD a 165 Hz o FHD a 480 Hz con tecnologia Dynamic Display Switching e supporto G-SYNC e FreeSync. Il tutto rafforzato da miglioramenti strutturali interni ed esterni che consentono di ottenere uno chassis più robusto e rigido, in grado di soddisfare la qualità costruttiva che i clienti Alienware si aspettano.

Per i giocatori alla ricerca di una potenza leggermente più compatta, l'm16 offre molte delle stesse tecnologie, ergonomia, qualità di design e vantaggi esperienziali dell'm18.