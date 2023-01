Acer ha annunciato i notebook Nitro con Nvidia GeForce RTX 40 al CES 2023

In occasione del CES 2023, Acer ha presentato oggi una gamma di nuovi notebook gaming Nitro, dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series, che si pongono come una via di mezzo tra i prodotti enthusiast e quelli più casual, con un prezzo intermedio.

Acer li definisce come computer destinati ai "casual gamer che desiderano un gameplay superiore, funzioni aggiuntive e un'esperienza più coinvolgente", ma le soluzioni hardware adottate, sebbene non ai livelli della nuova linea Predator, sono comunque di notevole qualità. I nuovi portatili Acer Nitro da 16 e 17 pollici sono disponibili con design più compatti, più sottili e leggeri e un rapporto schermo/chassis più elevato.

Il nuovo portatile gaming Nitro 16 (AN16-51) ha un'area dello schermo più ampia del 5% rispetto al suo predecessore e dispone di un display aggiornato da 16 pollici WUXGA o WQXGA con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz che supporta NVIDIA Advanced Optimus, consentendo agli utenti di passare dinamicamente dalla grafica integrata a quella discreta senza dover riavviare il computer.

Acer Nitro 16

È dotato di una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone.

Equipaggiato con processori Intel Core HX fino alla 13a generazione, Acer Nitro 17 ha uno chassis che pesa meno di 3 kg e si presenta con un design sottile di 400,20 x 293,25 x 27,9/28,9 mm. Il notebook da 17,3 pollici arriva in due diverse configurazioni del pannello: la prima prevede un display FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz o 165 Hz, la seconda offre un display QuadHD ad alta definizione (QHD) con frequenza di aggiornamento di 165 Hz. A disposizione c'è un ampio touchpad (125,0 mm x 81,6 mm), un rapporto schermo/chassis dell'81% e una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone.

I nuovi notebook Acer Nitro basati su Windows 11 arrivano a un massimo di 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz e spazio di archiviazione fino a 2 TB su M.2 PCIe Gen4. Entrambi i portatili sono inoltre dotati di un mese di abbonamento a Xbox Game Pass o PC Game Pass.

Prezzi e disponibilità

Acer Nitro 16 (AN16-51) sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.499 euro. Acer Nitro 17 (AN17-51) sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.599 euro.