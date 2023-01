Nintendo Switch è la più amata in Francia, 10% della popolazione la possiede e ha superato Wii

Secondo quanto indicato da Nintendo e da una serie di report, Nintendo Switch è una console di enorme successo in Francia. Precisamente, la metà della console vendute nel 2022 erano Switch e la console ha ora superato anche Wii. Pare addirittura che il 10% della popolazione possieda ora la console.

Più precisamente, viene indicato che sono state vendute 987.000 unità di Nintendo Switch nel 2022, arrivando a un totale di 7.1 milioni battendo così Nintendo Wii che era a 6.3 milioni. Switch è quindi la console fissa più venduta di sempre in Francia.

Dietro le due piattaforme di Nintendo viene PlayStation 4: la console di Sony ha piazzato circa 6 milioni di unità. Se allarghiamo il conteggio anche alle console esclusivamente portatili, Nintendo DS è quella più venduta in territorio francese, con 10.6 milioni di unità.

Philippe Lavoué, general manager di Nintendo France, ha detto: "10.5% dei 67 milioni di abitanti della Francia ora possiede uno Switch." Viene anche indicato che nove dei dieci giochi più venduti in Francia lo scorso anno erano per Switch.

Sono inclusi giochi come Leggende Pokémon Arceus, Pokémon Violetto, Pokémon Scarlatto, Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossin New Horizons. L'unico gioco non Switch è FIFA 23 in versione PS4. Lavoué ha aggiunto che Pokémon ha ottenuto "un anno storico" come mai successo prima in Francia.

Sappiamo anche che Nintendo Switch potrebbe aver superato le vendite di Game Boy, diventando la 3ª console più venduta.