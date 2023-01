Nintendo Switch potrebbe aver superato le vendite di Game Boy, diventando la 3ª console più venduta

Secondo le stime di VGChartz, Nintendo Switch avrebbe da poco superato le vendite totali di Game Boy (che includono anche Game Boy Color), diventando così la terza console più venduta di sempre.

Le vendute cumulative di Nintendo Switch sarebbero 118.99 milioni, calcolate fino a inizio dicembre 2022, mentre Game Boy può vantare 118.69 milioni. Ricordiamo che VGChartz non è ritenuta una fonte particolarmente affidabile, in quanto propone spesso stime più che numeri certi. Inoltre, in ogni caso, non si tratta di una fonte ufficiale, di conseguenza non possiamo considerare quanto indicato come certo: dovremo attendere una conferma da parte di Nintendo stessa.

Le cifre di VGChartz, in ogni caso, ci permettono di capire all'incirca quali sono i numeri raggiunti fino a questo momento da Nintendo Switch. Considerando che il 2023 sarà un anno intenso per la compagnia e che vi sono molti giochi in uscita di primo piano, su tutti The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è credibile che la console riesca a superare Game Boy, nel caso nel quale non lo abbia già fatto.

L'obiettivo successivo sarebbe Nintendo DS, che però domina dall'alto con i suoi 154.02 milioni, poco dietro alla console più venduta di sempre, PlayStation 2, che vanta circa 159 milioni di unità vendute.

Nel 2022, Switch è la console più venduta, ma Nintendo Switch 2 potrebbe essere in produzione per il reporter di Zenji Nishikawa, questo potrebbe "terminare" le vendite dell'attuale console e impedirle di raggiungere il DS.