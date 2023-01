Mario Kart Tour: trailer mostra lo Space Tour e indica la data di inizio

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per lo Space Tour di Mario Kart Tour, che sarà disponibile a partire dall'11 gennaio 2023 alle 7 del mattino italiano. Potete vedere il filmato poco sotto.

Lo Space Tour di Mario Kart include il nuovo percorso Rainbow Road (proveniente dal gioco per Nintendo Wii). Si tratta di un percorso che ci mette sempre in pericolo, visto che possiamo facilmente finire fuori pista. Potete dare un'occhiata al nuovo trailer di Space Tour qui sotto.

Mario Kart Tour è free-to-play su iOS e Android e include anche un Gold Pass che consente ai giocatori di accedere a gare e altri contenuti.

Ricordiamo che pochi mesi fa Mario Kart Tour ha inserito un nuovo modo per ottenere oggetti: invece di utilizzare loot box ha inserito un negozio tramite il quale vende direttamente gli oggetti.

Nella nostra recensione originale, vi abbiamo spiegato che "Pensate se uno dei ristoranti di sushi più apprezzati e costosi al mondo stringesse un'alleanza con una catena di fast food internazionale: questo è sostanzialmente successo quando Nintendo ha accoppiato Mario Kart col mercato mobile. Non tentando di plasmarlo come con Super Mario Run, ma abbracciandolo appieno. Kart per tutti, kart sul mobile, corse gratis ma modalità a pagamento, rubini da acquistare. Macchine che vanno sbloccate, avvantaggiate su certi circuiti, ma poco differenziate le une dalle altre. Si sono incontrate due entità troppo diverse per amalgamarsi senza scosse: e, paradossalmente, Mario Kart Tour è molto più godibile dai giocatori esperti, se capaci di accettarlo come un Mario Kart semplificato, piuttosto che dai novizi, che troveranno non poche difficoltà col sistema di controllo. Quest'ultimo, pensato per una sola mano e un solo dito, è semplice, ma non intuitivo. Da qualche parte il DNA di Mario Kart 8, un gioco meraviglioso, è presente anche qui: bisognerà vedere quanti sapranno trovarlo, soverchiato da statistiche inutili e ricompense farlocche."