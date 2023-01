CES 2023: tutte le novità gaming provenienti da Las Vegas

Il Consumer Electronics Show 2023 è tornato finalmente in presenza, con migliaia di espositori pronti a mostrare finalmente dal vivo i nuovi prodotti creati. Questo appuntamento, per gli amanti e appassionati di tecnologia, inaugura non solo il nuovo anno ma accoglie importanti conferenze con annunci molto attesi. A calcare il palco vi sono le più famose aziende del settore come Samsung, Sony, LG, Razer, AMD, Intel e tantissime altre che anche quest'anno si sono presentate con molti prodotti in grado di catturare l'attenzione. In questo articolo vi parleremo delle più interessanti novità inerenti all'ambito gaming mostrate dai produttori in occasione del CES 2023 che si concluderà l'8 gennaio.

Monitor da 500Hz Alienware AW2524H, uno dei primi monitor a raggiungere i 500Hz presentato al CES 2023 Una delle prime sorprese ce la regala Alienware presentando al CES 2023 uno dei primi monitor a raggiungere i 500Hz. Lo schermo da 24,5 pollici della divisione gaming di Dell monta un display Full HD la cui frequenza di aggiornamento è di 480Hz ma grazie all'overclock può raggiungere in un attimo i 500Hz. Tra le altre specifiche tecniche l'Alienware AW2524H può vantare una copertura del colore sRGB del 99%, VESA DisplayHDR 400, tempo di risposta GtG di 0,5 ms e certificazione G-Sync. Non è stato ancora dichiarato il prezzo, ma sarà disponibile a partire dal 21 marzo in Nord America.

Razer e Project Carol Al CES 2023 Razer ha presentato Project Carol, il cuscino con audio surround 7.1 Gli annunci da parte di Razer sono stati molti ed in molteplici ambiti, alcuni di essi decisamente inaspettati. Si inizia dai nuovi Razer Edge ed Edge 5G, console portatili pensate per il cloud gaming con Snapdragon G3x Gen1 e display AMOLED da 6,8 pollici FHD+, che arriveranno sul mercato al costo di 399€ per la versione Wi-Fi e con un prezzo ancora da annunciare per la versione 5G. A gennaio 2023, al costo di 489€, arriverà anche la Razer Leviathan V2 Pro, la sound bar sviluppata con THX e Audioscenic, contraddistinta da illuminazione RGB personalizzabile con Razer Chroma ed un miglioramento sostanziale della qualità del suono. Spazio anche per i laptop gaming con l'annuncio del Blade 16 e Blade 18, due dei portatili più potenti presentati al CES 2023 grazie alle NVIDIA RTX 40 con cui saranno prodotti. Oltre ad essere più potenti e veloci, i Blade dispongono di uno schermo 16:10 composto da Mini LED e di batterie più grandi per garantire una durata di utilizzo di molte ore anche con uso intensivo. I prezzi varieranno in base alla configurazione, costi che lieviteranno nel caso di scelta di una NVIDIA più performante o di un processore Intel più veloce. Project Carol è la sorpresa da parte di Razer per quanto concerne gli annunci; un cuscino per la testa da agganciare alla sedia con suoni surround near-field tattile. Si tratta ancora di un prototipo ma le informazioni rilasciate dichiarano di audio surround 7.1 alimentato da tecnologia HyperSense, collegabile al PC tramite wireless a 2,4GHz.

Intel vs AMD Al CES 2023 Intel e AMD hanno presentato le nuove GPU mobile I due leader nel settore delle GPU non si sono fatti trovare impreparati in questi primi giorni del 2023 e hanno approfittato delle luci del CES per presentare gli ultimi processori di nuova generazione. Per Intel si è trattato delle nuove GPU mobile della serie H, HX e le nuove serie P, U e N, che vedremo sulla maggior parte dei laptop presentati a Las Vegas. Per AMD, oltre alle versioni portatili, c'è stato spazio per presentare la nuova gamma Extreme per desktop con le AMD Ryzen 9 7950X3D, AMD Ryzen 9 7900X3D e AMD Ryzen 9 7800X3D.

NVIDIA e la GeForce RTX 4070 Ti Dopo molto indiscrezioni trapelate nei giorni antecedenti all'evento, NVDIA era chiamata ad ufficializzare la linea di schede video per laptop e diradare ogni dubbio inerente alla tanto chiacchierata GeForce RTX 4070 Ti. La compagnia californiana ha risposto con una gamma completa di GPU mobile dalla GeForce RTX 4050 alla 4090, molte di esse non ancora presente in versione desktop, e togliendo il velo sulle specifiche tecniche della GeForce RTX 4070 Ti con un prezzo di vendita consigliato di 919€. Quest'ultime sono già in vendita dal 5 gennaio e come abbiamo potuto notare tramite i venditori autorizzati, il costo in realtà oscilla molto da produttore a produttore toccando anche i 1699€.

Display a scorrimento e il nuovo Odyssey Neo G9 Samsung presenta al CES 2023 Flex Hybrid, il primo prototipo di display scorrevole Samsung si presenta al CES 2023 con un'innovazione che era ormai nell'aria ma che nessuno ancora aveva avuto il coraggio di rendere ufficiale. Stiamo parlando di Flex Hybrid, un display che si apre e chiude sul lato sinistro e scorre verso l'esterno sul lato destro per ottenere maggiore superficie utilizzabile. Ovviamente si tratta ancora di prototipi ma l'azienda sudcoreana è già a lavoro su due modelli: Solo, con scorrimento solo da un lato e Duet, estraibile da entrambi i lati con diagonali che variano dai 13-14 pollici fino a 17,3 pollici. Dopo averlo preannunciato a novembre, Samsung presenta al pubblico anche il nuovo Odyssey Neo G9, il primo monitor ad altissima definizione con una risoluzione 7680x2160 ed un rapporto 32:9 in un pannello da 57 pollici. La linea Odyssey si aggiorna inoltre con i due modelli Odyssey OLED G9, ViewFinity S9 e Smart Monitor M8.

Nuovi ROG in arrivo La linea ROG si amplia notevolmente dopo gli annunci di ASUS al CES 2023 In questa nostra rassegna arriva il momento di parlare anche di ASUS che si è presentata al CES 2023 con tante novità inerenti alla linea ROG, divisione pensata per il gaming dalle alte prestazioni. Il primo laptop presentato è il ROG Strix Scar 18 G834, ideato per garantire prestazioni elevate in campo e-Sport con Nebula Display da 18 pollici Quad HD in grado di arrivare a 240 Hz. Novità anche per la gamma ROG Zephyrus G14 e G16, presentati display mini LED Nebula HDR da 14 pollici e disponibile con diverse combinazioni con GPU AMD Ryzen 9 Zen 4 e GPU RTX 40 per il primo e processore fino a Intel Core i9-13900H e GPU Nvidia GeForce RTX 40 per il secondo. Alla lista dei portatili si aggiungono anche la serie ROG Flow X13 e X16 dal design convertibile in laptop, stand, tent e tablet e il ROG Flow Z13 vero e proprio tablet da gaming anch'esso con Intel Core i9-13900H GPU NVIDIA GeForce RTX 40. La linea ROG di Asus accoglie anche due nuovi monitor come lo Swift Pro PG248QP con una tecnologia che garantisce tempi di risposta del 60% più veloce dei normali pannelli TN e pannello da 24,1 pollici Full HD 16:9, il primo a raggiungere i 540Hz. Il ROG Swift OLED PG27AQDM, invece, si presenta come il primo monitor OLED Quad HD da gaming con refresh a 240Hz e tempi di risposta di 0,03 ms.