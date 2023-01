Focus Entertanment nomina CEO Sean Brennan, per "accelerare la crescita e sviluppare nuove IP"

Focus Entertanment ha deciso oggi di nominare Sean Brennan Amministratore Delegato. A lui si affiancheranno Christophe Nobileau, Deputy CEO, responsabile degli affari societari e John Bert, Managing Director, responsabile delle operazioni. Questa nomina è accompagnata da un'evoluzione della governance del Consiglio di amministrazione che affida la presidenza del Consiglio a Fabrice Larue, mentre Frank Sagnier viene nominato vicepresidente.

Sean Brennan, di nazionalità britannica e irlandese, ha ricoperto ruoli di responsabilità nell'industria dei videogiochi per oltre 35 anni. Più recentemente, negli ultimi 14 anni, in qualità di amministratore delegato europeo, Sean Brennan è stato responsabile di tutte le attività editoriali internazionali di ZeniMax Media Inc/Bethesda Softworks, acquisita da Microsoft nel 2020 per 7,5 miliardi di dollari. Sean Brennan ha lavorato a stretto contatto con gli studi di sviluppo interni di ZeniMax Softworks per la realizzazione di numerosi successi mondiali come la serie Fallout, Skyrim, The Elder Scrolls Online, Doom, Dishonored, Wolfenstein e The Evil Within. In precedenza ha ricoperto posizioni di responsabilità presso Virgin Interactive, Mirrorsoft (Mirror Group Newspapers) e la divisione giochi di British Telecom.

Sean Brennan succede a Christophe Nobileau che lo affiancherà nelle sue varie missioni. La vasta esperienza di Sean Brennan nell'industria dei giochi sarà fondamentale per la continua trasformazione di Focus Entertainment e per il raggiungimento delle sue ambizioni strategiche. La sua missione sarà quella di continuare e accelerare lo sviluppo del gruppo per passare alla catena del valore e realizzare la più ambiziosa line-up di nuovi giochi del gruppo.

Sean Brennan

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Focus Entertainment in qualità di CEO in un momento in cui le basi sono pronte e di poter contare sul team di gestione per accelerare la crescita dell'azienda con il supporto attivo del suo maggiore azionista Neology Holding, sussidiaria di FLCP" ha condiviso Sean Brennan. "Sono particolarmente entusiasta di sviluppare nuove IP di proprietà, di alta qualità, che offriranno una grande esperienza di gioco, creando al contempo valore per l'azienda".