NetEase ha comprato Skybox Labs, hanno lavorato a Halo Infinite, Minecraft e Fallout 76

La compagnia cinese NetEase ha acquisito Skybox Labs, uno studio canadese che ha lavorato a giochi come Halo Infinite, Minecraft e Fallout 76.

Fondata nel 2011, SkyBox Labs - con sede a Burnaby e Victoria, in Canada - ha collaborato con partner come Xbox Game Studios, EA e Wizards of the Coast. La società afferma che continuerà a "operare in modo indipendente", "lavorando a stretto contatto con partner esistenti e nuovi per perseguire opportunità creative".

"Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto il piacere di lavorare a giochi molto amati come Halo Infinite, Minecraft e Fallout 76", ha dichiarato il cofondatore Shyang Kong.

"Siamo ancora impegnati a far crescere la nostra presenza in Canada, a sostenere i nostri partner attuali e futuri e a co-sviluppare altri giochi AAA per alcuni dei più grandi studi di videogiochi del mondo. Abbiamo costruito un team di persone di talento, appassionate e creative e, unendoci a NetEase Games, saremo anche in grado di accelerare i nostri piani per perseguire nuove opportunità creative e godere dell'accesso a risorse operative di livello mondiale e all'intera ampiezza e profondità dei servizi di NetEase, in modo da poter scalare più rapidamente in Canada."

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a SkyBox Labs nella famiglia NetEase Games e ci impegniamo a creare un ambiente che permetta loro di prosperare e operare in modo indipendente come studio di gioco", ha aggiunto Simon Zhu, presidente degli investimenti globali e delle partnership di NetEase Games.