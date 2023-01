Switch è la console più venduta del 2022, PS5 batte Xbox di 2,5 milioni, stando a delle stime

Stando alle stime di VGChartz, Nintendo Switch è stata la console più venduta a livello globale tra l'8 gennaio e il 10 dicembre 2022, totalizzando 17,36 milioni di unità acquistate. Segue al secondo posto PS5 con 11,97 milioni di unità, superando di 2,5 milioni Xbox Series X|S a quota 9,49 milioni di unità.

Raccomandiamo di prendere questi numeri per quello che sono, ovvero delle stime non ufficiali e quindi non per forza attendibili. VGchartz tra l'altro non sempre si è dimostrata una fonte precisa e il portale stesso afferma che i dati hanno un margine di errore fino al 10%.

Dopo questa premessa, segnaliamo che stando al portale Nintendo Switch è l'unica console delle tre ad aver registrano numeri in calo rispetto l'anno precedente. In totale sono state vendute il 20,1 % di unità in meno rispetto ai 21,73 milioni del 2021.

Le console della famiglia Nintendo Switch

PS5 invece ha registrato un incremento del 5,1% su base annuale pari a circa mezzo milione di unità. Xbox Series X|S, seppur al terzo posto, ha registrato l'aumento di vendite più sostanzioso, con un +36,4% di unità vendute, pari a 2,5 milioni.

Chiaramente anche nel 2022 le vendite di PS5 e Xbox Series X sono state condizionate dai problemi di disponibilità delle due console, che a quanto pare dovrebbero essere ormai finiti, stando a Jim Ryan di Sony.