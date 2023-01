Offerte Amazon: zaino per laptop fino a 17.3 pollici marcato Della Gao in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno zaino per laptop marcato Della Gao. Lo sconto segnalato è di 9.25€, ovvero del 24%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente per questo zaino è 28.99€. Il prezzo attuale non è il minimo storico, ma la differenza è di poche decine di centesimi. Il prodotto è spedito da Amazon.

Lo zaino per laptop Della Gao contiene 3 tasche principali e 9 piccole tasche interne, uno scomparto imbottito separato può ospitare un laptop fino a 17.3 pollici. Dispone di una fessura per ricarica USB e fessura per auricolari (powerbank non inclusa). La parte posteriore dello questo zaini da viaggio è progettata con una cinghia per il bagaglio in modo da poter fissare lo zaino sulla valigia. Lo zaino dispone di un blocco password per le doppie cerniere in metallo, per evitare i furti. Il tessuto è idrorepellente.

Zaino per laptop marcato Della Gao

