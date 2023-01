SteamWorld: sviluppatori suggeriscono che un annuncio è in arrivo a brevissimo

Tramite il proprio profilo Twitter, Thunderful Games - sviluppatore della saga SteamWorld - ha condiviso un breve video nel quale appare un messaggio in codice morse. Con una rapida traduzione scopriamo che scrive la data 18 gennaio. Anche se non vi è la certezza, pare che sia un riferimento a un nuovo annuncio dedicato alla saga.

Potete trovare il tweet poco sotto, nel quale Thunderful Games scrive: "Gente, abbiamo ricevuto un messaggio. Probabilmente una serie di parole a caso, ma chi lo sa?". Nel video vediamo invece una semplice schermata in stile carta, con piccoli disegni di ingranaggi negli angoli, e il codice morse che appare carattere per carattere.

Ufficialmente non possiamo dire molto su questo teaser, se non che probabilmente fa riferimento a una nuova presentazione dedicata alla saga. Cosa possa essere presentato, però, è un mistero.

Thunderful Games, sulla base di quanto detto lo scorso anno, ha in sviluppo quattro diversi giochi dedicati a SteamWorld e tre di questi dovrebbero essere pubblicati nel 2023. Uno di questi è SteamWorld Headhunter, annunciato a novembre 2021.

Oltre ad esso vi sono due progetti noti solo con il proprio nome in codice, ovvero Strawberry (fragola) e Coffee (caffè). Strawberry è in sviluppo per dispositivi mobile ed è di genere puzzle game. Coffee invece è previsto per PC e console: sarà un city-builder.

Supponiamo che il 18 gennaio 2023 ci sarà spazio prima di tutto per Headhunter, visto che dovrebbe essere quello nello stato più avanzato di sviluppo. Non è da escludere, però, che il team abbia intenzione di presentare più giochi in un colpo solo.

Infine, vi ricordiamo che è in sviluppo anche il gioco noto come Caramel (gioco di strategia e sparatutto tattico a turni), previsto però per il 2024. Probabilmente per quest'ultimo è ancora troppo presto. Sono solo speculazioni per il momento e possiamo solo attendere il 18 gennaio per avere una conferma definitiva.

Diteci, cosa sperate venga presentato?