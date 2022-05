SteamWorld: 4 giochi in sviluppo, tre arriveranno nel 2023

Thunderful Games ha in sviluppo quattro diversi giochi della saga di SteamWorld: tre di questi dovrebbero essere pubblicati nel 2023.

Come sappiamo, uno di questi è SteamWorld Headhunter, annunciato lo scorso novembre. Durante un rapporto finanziario, gli sviluppatori hanno però affermato che si tratta solo uno di quattro. Hanno confermato che uno dei tre giochi in uscita nel 2023 è proprio SteamWorld Headhunter.

Gli altri due giochi in uscita il prossimo anno sono noti con il nome in codice Strawberry (ovvero fragola) e Coffee (ovvero caffè). Nel 2024 sarà invece pubblicato l'ultimo progetto tra quelli in sviluppo, per ora noto come Caramel. Sappiamo che Strawberry e Coffee sono posizionati nella lista dei giochi in uscita prima di SteamWorld Headhunter.

Strawberry sarà un gioco per dispositivi mobile di genere puzzle game. Coffee invece è per PC e console, e sarà un city-builder. Infine, Caramel sarà un gioco di strategia e sparatutto tattico a turni, in arrivo su PC, console e mobile.

Come potete vedere, SteamWorld continua a proporre tanti tipi di gameplay diversi. Non si tratta di una novità, visto che la saga è passata dai platform, ai metroidvania, fino ai giochi di carte e passando per uno strategico a turni. Non dimentichiamo poi che la saga è nata come un gioco Tower Defence nel 2010. Headhunter sarà invece un gioco d'azione 3D.

Non ci resta altro da fare se non attendere novità in merito ai vari giochi di SteamWorld. Diteci, quale vi interessa di più?