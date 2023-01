Forspoken: livestream annunciato per la prossima settimana con dettagli sulla versione PC

Forspoken sarà protagonista di una nuova presentazione in livestream prevista per la prossima settimana, durante la quale verranno svelati anche ulteriori dettagli relativi alla versione PC dell'action RPG in arrivo da parte di Square Enix.

La nuova presentazione in streaming di Forspoken è fissata per il 17 gennaio 2023, dunque a pochi giorni di distanza dalla data d'uscita del gioco, prevista per il 24 gennaio su PS5 e PC. Anche in questo caso possiamo aspettarci alcune sequenze di gameplay e diverse informazioni sul gioco ormai completo e in arrivo sul mercato.

Il livestream sarà condotto dal producer Akio Ohfuji, dal co-director Takeshi Terada e dal creative producer Raio Mitsuno e fornirà un'ultima infornata di informazioni prima del lancio, il tutto previsto per il 17 gennaio alle ore 12:00 italiane. Tra i dettagli che dovrebbero essere diffusi in tale occasione ci sono anche informazioni sull'uso della tecnologia Microsoft DirectStorage su PC, che dovrebbe garantire una notevole compressione dei tempi di caricamento e un flusso di dati in streaming più veloce.

In tale occasione potrebbero essere diffusi anche i requisiti di sistema per la versione PC di Forspoken, che in effetti ancora mancano in forma ufficiale. Per il momento, abbiamo visto che tale versione del gioco utilizzerà Denuvo come sistema anti-tamper, cosa che ha fatto già emergere le prime polemiche da parte degli utenti.

Per il resto, Forspoken è stato protagonista di una demo distribuita su PS5 e dal quale sono emersi pareri un po' discordanti, ma alcuni miglioramenti rispetto a questa dovrebbero essere già stati implementati da Luminous Productions e disponibili nella versione definitiva del gioco.