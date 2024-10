Diablo 4: Vessel of Hatred sta arrivando, ecco date e orari di lancio e preload su PC e console

Come potrete vedere nella mappa con i fusi orari qui sotto realizzata dal team di Irvine, in Italia potrete iniziare a giocare a Vessel of Hatred a partire dalle 01:00 di martedì 8 ottobre . Alla stessa ora inizierà anche la nuova Stagione.

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Diablo 4: Vessel of Hatred e per preparare i giocatori all'arrivo del DLC Blizzard ha comunicato date e orari precisi dello sblocco dell'espansione e per il preload su PC e console .

Preload su Battle.net e console, ma niente Steam

Per quanto riguarda il preload dei fle dell'espansione, chi ha acquistato il gioco su Battle.net può iniziare già da ora il download, mentre su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One sarà disponibile a partire dalle 01:00 italiane di domenica 6 ottobre. Blizzard precisa che i file icludono anche i dati della nuova stagione e saranno disponibili per tutti, anche per chi non ha acquistato il DLC.

Le date e gli orari di sblocco di Diablo 4: Vessel of Hatred nei vari fusi orari

Purtroppo il precaricamento non sarà disponibile per gli utenti Steam, che potranno scaricare l'espansione Vessel of Hatred a partire al lancio, che ricordiamo nuovamente è in programma alle 01:00 italiane dell'8 ottobre. Per ingannare l'attesa, potete guardare il trailer di lancio di Diablo 4: Vessel of Hatred che riepiloga le novità dell'espansione e la nostra anteprima