L'autore di Danganronpa teme che il nuovo gioco abbia troppi contenuti, si è persino indebitato per crearli

Come riportato e tradotto da Automaton, durante il recente Tokyo Game Show 2024 Kodaka ha spiegato perché non vuole ancora rivelare quanto grande sia The Hundred Line . "Quando i giochi sono troppo lunghi", ha dichiarato, "i giocatori possono essere scoraggiati, quindi stiamo cercando di non parlarne troppo".

Kazutaka Kodaka - creatore di Danganronpa - sta lavorando a The Hundred Line: Last Defense Academy , un nuovo JRPG tattico pubblicato da Aniplex. Ora, Kodaka spiega che il gioco è molto grande, persino troppo.

Too Kyoo Games si è indebitato per The Hundred Line: Last Defense Academy

Ciò è in linea con quanto lo sviluppatore ha precedentemente dichiarato a Famitsu in un'intervista: le dimensioni di The Hundred Line sono cresciute esponenzialmente e rapidamente a metà dello sviluppo, spingendo il team a rendersi conto che non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò che era stato pianificato se non si fosse puntato a un gioco molto più grande di quello originariamente previsto. Se da un lato un gioco più grande ha comportato maggiori difficoltà finanziarie per gli sviluppatori, dall'altro ha significato che i fan avranno molti più contenuti.

Una battaglia di The Hundred Line: Last Defense Academy

Lo sviluppo del gioco è iniziato circa sei anni fa, subito dopo la fondazione di Too Kyoo Games. The Hundred Line doveva essere pubblicato da un'altra società, non da Aniplex, ma il gioco ha incontrato "numerose difficoltà" e alla fine è stato scartato.

Lo studio finì per indebitarsi per lo sviluppo di The Hundred Line, anche se non è chiaro quanto. Fortunatamente, lo studio ha trovato un'opportunità nel nuovo editore Aniplex, che era disposto a lavorare con Too Kyoo Games anche se era indebitato. Anche gli sviluppatori Media.Vision e Jet Studio si sono uniti per contribuire allo sviluppo; quest'ultimo studio si sta occupando degli elementi RPG di The Hundred Line.

The Hundred Line: Last Defense Academy verrà pubblicato all'inizio del 2025 su PC e Nintendo Switch. Vi lasciamo infine al trailer di annuncio.