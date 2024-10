Hisense 55U7NQ: la recensione del TV Mini-LED 4K che sfida la fascia alta e gli OLED

L'Hisense 55U7NQ è la risposta audace a questa domanda. Con la sua tecnologia Mini-LED, un refresh rate a 144 Hz e un design elegante, questo televisore si presenta come un'opzione allettante per chi cerca prestazioni di alto livello senza compromettere il budget. Ma sarà davvero in grado di tenere testa ai modelli più blasonati?

Con uno street price attuale di 599€, l'Hisense 55U7NQ si posiziona in una fascia di mercato competitiva, offrendo un mix interessante di caratteristiche tecniche e prezzo accessibile. La tecnologia Mini-LED, la frequenza di aggiornamento elevata e il supporto HDR completo lo rendono una scelta interessante per chi cerca un televisore di qualità senza compromessi.

La connettività è completa e al passo con i tempi, con quattro porte HDMI 2.1 di cui due che supportano la risoluzione 4K fino a 144 Hz. Purtroppo una di queste, l'HDMI 3, è anche quella con supporto eARC per semplificare il collegamento a sistemi audio esterni, quindi se avete una soundbar, un ingresso ad alto refresh se lo mangia lei. Le due porte USB, di cui una USB 3.0, offrono ampia flessibilità per la connessione di periferiche e la riproduzione di contenuti multimediali.

L'Hisense 55U7NQ si distingue fin da subito per il suo display Mini-LED da 55 pollici , che promette una qualità d'immagine superiore grazie alla retroilluminazione con 240 zone di local dimming. Questa tecnologia, combinata con la risoluzione 4K (3840 x 2160) , assicura neri più profondi e un contrasto migliorato, elementi cruciali per un'esperienza visiva coinvolgente. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz, unita a un tempo di risposta di soli 13,3 ms (misurata in 4K a 60 Hz), rende questo televisore ideale anche per i videogiocatori più esigenti, garantendo fluidità e reattività anche nelle scene d'azione più frenetiche.

Un elemento che spicca nel design posteriore è la griglia dell'altoparlante, che si estende per quasi tutta la larghezza del televisore: il sistema audio integrato è infatti di dimensioni generose, capace di offrire un'esperienza sonora coinvolgente, ma aumenta lo spessore generale. Nel corso del nostro test poi, abbiamo potuto sfruttare il sistema 5.1.2ch Hisense AX5125H (soundbar con subwoofer e due casse wireless), che aumenta il livello di immersione generale. Accanto alla griglia si intravedono le feritoie per la dissipazione del calore. L'alimentatore interno contribuisce a mantenere l'ingombro ridotto, mentre il supporto VESA permette di montarlo facilmente a parete, anche se l'USB, l'ethernet e l'uscita ottica diventano così inaccessibili.

Il pannello frontale, incorniciato da un bordo in alluminio spazzolato , conferisce un tocco di raffinatezza e robustezza. La base centrale in plastica offre un solido supporto al televisore, garantendo stabilità anche su superfici non perfettamente piane. L'approccio minimalista si estende anche alla parte posteriore, dove una scocca in plastica texturizzata cela ordinatamente l'elettronica interna e i connettori.

L'Hisense 55U7NQ si presenta con un design che sposa l'eleganza minimalista con una solida costruzione ed è pensato per integrarsi in modo armonioso in qualsiasi ambiente moderno. La prima impressione è di un televisore slanciato, dove lo schermo domina la scena grazie a cornici sottili che massimizzano l'area di visione e creano un'esperienza immersiva.

Esperienza d'uso

L'Hisense 55U7NQ offre un'esperienza d'uso fluida e appagante, grazie a un'interfaccia intuitiva e reattiva basata su VIDAA. In generale, VIDAA è un sistema operativo solido e user-friendly che offre un buon equilibrio tra semplicità e funzionalità. Sebbene possa non essere ricco di funzionalità che troviamo nei sistemi operativi concorrenti, come Google TV, Tizen o webOS, offre tutto il necessario per godersi i propri contenuti preferiti e navigare facilmente tra le app e le impostazioni del televisore. Ci ha però creato qualche grattacapo nella configurazione tramite app, che non siamo riusciti in alcun modo a far funzionare a causa di un errore di connessione. Poco male, perché la gestione da telecomando non richiede tantissimi passaggi.

Interfaccia

La schermata iniziale di VIDAA è organizzata in righe orizzontali che presentano contenuti consigliati, app installate e sorgenti di input. Si può personalizzare l'ordine delle righe e delle app in base alle proprie preferenze, con un'ampia selezione di app popolari preinstallate, come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e molte altre. Forse sono persino troppe.

Il telecomando del TV Hisense 55U7NQ

VIDAA supporta la ricerca vocale tramite il telecomando o Amazon Alexa. Si possono cercare contenuti, aprire app o controllare le impostazioni del televisore con semplici comandi vocali, anche attivando con uno slider il microfono integrato. C'è poi anche una modalità gioco dedicata che ottimizza le impostazioni del televisore per ridurre l'input lag e migliorare l'esperienza di gioco.

Resa complessiva

Gli amanti del cinema apprezzeranno le qualità dell'Hisense 55U7NQ. L'eccezionale contrasto e la luminosità HDR elevata rendono le scene scure profonde e ricche di dettagli, mentre i colori brillanti e realistici danno vita ai contenuti HDR. Il rapporto di contrasto nativo del televisore è discreto, ma con la funzione di local dimming impostata su 'Alto', il contrasto è eccellente: i neri diventano così molto profondi in una stanza buia, e rimangono per lo più profondi anche quando le luci sono presenti sullo schermo. Sfortunatamente, c'è del blooming visibile attorno a luci o testo luminosi quando sono su uno sfondo nero, facendo sembrare i neri meno profondi.

L'angolo di visione è probabilmente uno dei punti più deboli del TV Hisense 55U7NQ

L'angolo di visione è invece piuttosto ristretto e può limitare la visione ottimale a chi si trova direttamente di fronte allo schermo, rendendolo meno adatto alla visione in gruppo. Inoltre, la calibrazione SDR di fabbrica potrebbe non essere perfetta per i puristi dell'immagine, che potrebbero dover ricorrere a una calibrazione professionale per ottenere il massimo.

Videogiochi

Per i videogiocatori, questo televisore si rivela un vero asso nella manica. Grazie al supporto HDMI 2.1, alla frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e al VRR, l'Hisense 55U7NQ offre un'esperienza di gioco fluida e reattiva, con input lag molto basso e immagini nitide anche nelle scene più frenetiche. Ad alti frame rate il VRR può però creare alcuni artefatti, che solo nei casi di FPS più instabili diventano fastidiosi. La modalità PC/Gioco, con tanto di barra dedicata, assicura prestazioni ottimali senza compromettere la qualità dell'immagine, che risulta più luminosa a discapito di una leggera riduzione nell'accuratezza dei colori, che rimane comunque molto buona in HDR. Tra le modalità d'immagine c'è persino la calibrazione specifica per Black Myth: Wukong, che male non fa, ma non aggiunge molto all'esperienza complessiva del TV.

Il TV Hisense 55U7NQ è perfetto anche con contenuti non 4K come i giochi Nintendo Switch

Buona anche la gestione dell'upscaling, con Nintendo Switch che si vede molto bene nonostante la minore risoluzione e senza i problemi con il testo della home riscontrati su TV di fascia ben più alta. Di contro però, VIDAA manca di tutte le app di gaming in cloud, con i vari servizi Xbox, NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna che non sembrano accessibili nemmeno da browser.

Utilizzo con PC

Se utilizzate il televisore anche come monitor per PC, l'Hisense 55U7NQ non vi deluderà. La luminosità elevata e la gestione dei riflessi lo rendono adatto anche agli ambienti luminosi, mentre l'uniformità dei grigi e l'input lag ridotto assicurano un'esperienza di lavoro confortevole e produttiva. Il supporto per chroma 4:4:4 e la frequenza di aggiornamento elevata sono ulteriori vantaggi per chi utilizza il PC per lavoro o svago.

Il testo da PC è leggibile, ma non perfetto

Il TV utilizza però una disposizione dei subpixel BGR (Blu-Verde-Rosso) anziché il tradizionale layout RGB e questo influisce leggermente sulla chiarezza del testo.