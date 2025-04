The Sandman: Stagione 2 avrà due parti, ecco le date di uscita annunciate in un nuovo trailer ufficiale

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale per The Sandman: Stagione 2, svelando la data di uscita della seconda parte della serie TV, o meglio le date di uscita al plurale visto che si tratta di due parti poste in successione: il Volume 1 arriverà il 3 luglio e il volume 2 uscirà il 24 luglio.

La seconda stagione di The Sandman sarà dunque l'ultima, considerando che Netflix fermerà The Sandman dopo la seconda stagione, a quanto pare non per le accuse di stupro contro Neil Gaiman emerse nei mesi scorsi. Qui sotto potete dunque vedere il trailer che introduce gli ultimi episodi che concluderanno la versione televisiva della celebre graphic novel.

Il Volume 1 di The Sandman: Stagione 2 è composto da sei episodi, mentre il Volume 2 contiene cinque episodi, con entrambe le parti che andranno dunque in scena nel luglio di quest'anno, raccontando la conclusione della storia.