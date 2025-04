Questa settimana GeForce Now sarà arricchito da ben 11 giochi

NVIDIA ha annunciato l'arrivo di 11 nuovi giochi nel suo servizio in abbonamento GeForce Now questa settimana. Tra questi spiccano Hunt: Showdown 1896, lanciato anche su PC Game Pass, di cui è disponibile l'ultimo aggiornamento "che introduce nuove mappe, grafica migliorata e supporto a NVIDIA DLSS Super Resolution per un'esperienza di gioco fluida e reattiva."

I giochi aggiunti

Ovviamente c'è anche altro, come Mandragora: Whispers of the Witch Tree, che viene definito "un titolo perfetto per chi ama il dark fantasy e gli action RPG, con un mondo profondo da esplorare, combattimenti impegnativi e una trama oscura che cattura fin dal primo momento."

Hunt: Showdown 1896 vi aspetta in cloud

Naturalmente ci sono molti altri giochi, che vi invitiamo a scoprire leggendo l'elenco sottostante, ma non prima di avervi ricordato che GeForce Now consente di giocare in cloud a titoli che si posseggono in vari negozi digitali, con un hardware high-end.