Il seguito di Head Over Heels ha richiesto 36 anni per essere sviluppato, uscirà su Amiga e Atari ST

Sviluppato da Jon Ritman e Bernie Drummond, l'originale era il successore spirituale della loro avventura isometrica "Batman", del 1986. Fu lanciato per praticamente tutti i maggiori sistemi di allora, come il Commodore 64, lo ZX Spectrum, l'Amstrad CPC, il Commodore Amiga e l'Atari ST. Negli ultimi anni è stato anche rimasterizzato e rifatto più volte .

Chi si sarebbe mai aspettato che venisse annunciato un seguito di Head Over Heels nel 2025 ? Chiamato Return to Blacktooth: A Head Over Heels Adventure, ha richiesto 36 anni per essere creato.

Chi si è occupato del seguito?

Chi si è occupato del seguito? Colin Porch, lo sviluppatore che convertì l'originale per Atari ST. Il nuovo capitolo uscirà su Amiga e Atari ST. A pubblicarlo saranno Thalamus Digital Publishing e Atari, altri due nomi storici del settore.

"Non potete immaginare quanto io sia entusiasta," ha dichiarato Porch nel comunicato stampa ufficiale. "Da quando ho lavorato al gioco originale negli anni '80, questo seguito è stato una parte enorme della mia vita. In oltre 30 anni,, mantenendo però il 'feeling' originale. È decisamente il mio tipo di gioco, con enigmi logici che mettono alla prova il cervello più che i riflessi. Diabolico? Certamente! Ma anche giusto. Che la battaglia abbia inizio!"

Leggiamo anche cosa ha dichiarato Andy Roberts, fondatore e CEO di Thalamus, riguardo a questa notizia tanto stravagante quanto inaspettata:

"Da fan sfegatato dell'originale Head over Heels, ero fermamente convinto che dovevamo portare il seguito di Colin al suo pubblico ideale. Il gioco è frutto d'amore, realizzato con la massima cura e rispetto per l'originale, e non vedo l'ora che i giocatori possano tornare nel mondo dei protagonisti Head e Heels. Sono anche incredibilmente grato che Atari abbia condiviso la nostra passione per il progetto sin dall'inizio; è stato un privilegio lavorare con il loro team per dare vita al gioco."

Return to Blacktooth sarà un'avventura arcade isometrica 3D con oltre 350 stanze suddivise in cinque mondi. Offrirà due personaggi giocabili, una "moltitudine di nemici" e una grafica in stile 16-bit (visto che girerà su dei computer a 16-bit, era inevitabile).

"Oltre alle versioni per Commodore Amiga e Atari ST, Thalamus Digital ha in programma di portare il gioco anche su altre piattaforme retro come Atari Jaguar, Commodore 64, ZX Spectrum e ZX Spectrum Next, oltre che su PC e console," conclude il comunicato stampa. Il lancio del gioco è previsto per il quarto trimestre del 2025.