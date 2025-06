Finalmente è stato tradotto uno dei Final Fantasy più strani di sempre, cui difficilmente avrete giocato

Final Fantasy: Unlimited Labyrinth - Black Dream Memories è un oscuro gioco per PC pubblicato nel 2003 soltanto in Giappone. Non è mai stato portato in occidente, quindi non ne esistono edizioni in lingue fruibili dalle nostre parti, ma le cose stanno per cambiare grazie a Yuvi, traduttore amatoriale che si è occupato di tradurlo in inglese , nonché di renderlo compatibile con i moderni PC.

Una serie poco nota

Final Fantasy: Unlimited Labyrinth - Black Dream Memories nasce dalla serie anime Final Fantasy: Unlimited dello studio di animazione Gonzo, basata su di un'idea di Akitoshi Kawazu, l'autore della serie SaGa.

La serie andò in onda in Giappone tra il 2001 e il 2002 e fu doppiata in inglese nel 2003. Raccontava una storia autonoma rispetto a quelle dei videogiochi, incentrata su una coppia di gemelli in viaggio su un treno misterioso verso il caotico e strano mondo di Wonderland, alla ricerca dei loro genitori scomparsi.

Fu composta da soli 25 episodi, probabilmente per via dello scarso successo, nonché del fallimento al botteghino del film d'animazione Final Fantasy: The Spirits Within, che causò grandi problemi alle casse di Square. La serie non è comunque morta, visto che sono usciti dei romanzi, degli audio drammi e dei videogiochi. Final Fantasy: Unlimited Labyrinth - Black Dream Memories è proprio uno di questi.

Si tratta sostanzialmente di una visual novel che ripropone la trama dell'anime e aggiunge un sistema di combattimento basato sulle carte, mirato a far rivivere le battaglie più epiche dell'anime. La patch di Yuvi non si limiterà a tradurre il gioco, ma includerà anche un crack No-CD che, come già detto, lo renderà pienamente compatibile con i sistemi moderni, quindi con Windows 11.