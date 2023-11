Turok 3 Remastered è uscito in Italia in anticipo dopo il rinvio, ma con un problema extra

Dopo essere stato rimandato, Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered di Nightdive Studios è stato pubblicato sull'eShop di Switch in Europa e Australia prima del previsto. Il resto del mondo lo riceverà il 30 novembre 2023 in tutte le versioni (Switch, PlayStation, Xbox e PC), mentre noi italiani lo possiamo acquistare e scaricare subito . Non si tratta però di una cosa positiva, perché questo significa che non è inclusa un patch che deve correggere vari bug .

Il messaggio completo di Nightdive Studios

"Cari giocatori, il team di Nightdive Studios desidera scusarsi per la recente confusione sulla data di lancio di Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered. Al momento, Turok 3 è previsto per il lancio su tutte le piattaforme il 30 novembre 2023, ad eccezione di Nintendo Europa e Australia, per le quali è prevista una pubblicazione il 14 novembre 2023. Questo non era ciò che volevamo."

"Abbiamo lavorato con il team di Nintendo Europe per modificare la data di lancio in modo da includere le ultime correzioni della patch, ma sfortunatamente i nostri programmi non si sono allineati. Di conseguenza, il pubblico europeo e australiano riceverà una versione del gioco con bug noti e miglioramenti mancanti alla quality of life. Questi includono:

Un arresto anomalo che si verifica se il giocatore tenta di accedere al menu iniziale mentre seleziona il proprio personaggio nella sequenza di introduzione.

La funzionalità "Invincibilità" e altri due cheat mancanti.

Vari bug e funzionalità QOL che verranno elencati di seguito in un post separato.

Tutti i problemi sopra elencati sono già stati risolti in una patch preesistente che non abbiamo potuto distribuire al momento del lancio europeo e australiano. Anche in questo caso, una volta che il team di Nintendo avrà portato l'ultima build alla certificazione, i problemi sopra elencati e altri saranno risolti con questa patch."

"Sebbene non si conoscano i tempi esatti, riteniamo che i giocatori europei e australiani di Turok 3 riceveranno questa patch a metà dicembre. Nel frattempo, tutte le altre piattaforme riceveranno la versione corretta del gioco il 30 novembre 2023."