GTA arriva su Spotify con una playlist dedicata: il link per i 100 brani tratti dai giochi

GTA continua a essere un successo e ora arriva una novità. Non è per i giochi, ma legata ai giochi: una playlist composta da 100 brani dedicata a Grand Theft Auto su Spotify. Potete vedere qui sotto l'annuncio tramite il post su X del profilo ufficiale della compagnia di streaming musicale, con il link per raggiungere la playlist.

Secondo Spotify, si tratta di una "colonna sonora perfetta per girare a Vice City, Los Santos, San Fierro e oltre. 25 anni di musica dalle stazioni più iconiche di Grand Theft Auto, curata solo per voi, su Spotify ora."

Naturalmente, questa playlist di Spotify è personalizzata in base ai gusti del singolo ascoltatore, quindi, pur includendo una notevole quantità di canzoni legate a GTA, l'ordine specifico varierà di persona in persona. Purtroppo, non sembra esserci un modo per aggiungere i famosi annunci radiofonici che i giocatori hanno ascoltato nella saga di Grand Theft Auto, né sembra esserci un'opzione per aggiungere i segmenti dei talk show. Detto questo, la serie ha sempre incluso ottima musica di diversi generi, quindi dovrebbe trattarsi di una ottima playlist per tutti, non solo per gli appassionati di GTA.