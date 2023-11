GTA 6, aspettando il trailer: un italiano sta girando il mondo per sentirsi come dentro la serie

Il veronese, già noto per il suo lavoro di arbitro di Wrestling e come vincitore del quiz televisivo italiano "Avanti un Altro" nel 2020, sta visitando alcuni dei luoghi più iconici visti nei Grand Theft Auto, dal ponte di Brooklyn a New York all'Ocean Drive di Miami, da Las Trip a Las Vegas alla Lombard Street di San Francisco, ma anche location meno famose ma di grande importanza per i fan, come la "Grove Street" di Los Angeles dove è cresciuto Carl Johnson e la diga di Hoover.

GTA 6 è senza ombra di dubbio il gioco più desiderato e bramato del momento, con i fan della serie che stanno aspettando con impazienza il primo trailer ufficiale del nuovo kolossal firmato Rockstar Games previsto per dicembre. Tra questi c'è anche l'italiano Jhonny Puttini , che per ingannare l'attesa ha pensato bene di girare il mondo in una sorta di "Grand Theft Auto Tour" che fa tappa nelle location più iconiche della serie esistenti nel mondo reale.

Dal gioco alla realtà

Alcuni dei luoghi più famosi della serie GTA visitati da Puttini

Puttini sta condividendo le tappe più importanti del suo Grand Theft Auto Tour sui social in attesa di GTA 6, che non vede l'ora di giocare, come un po' tutti i fan della serie.

"Molti mi ringraziano quando condivido video o foto di queste mete, forse perché come me possono rivivere i ricordi dei pomeriggi spensierati passati a giocare alla PlayStation" ha detto il veronese sui social. "Sono curioso di giocare al prossimo capitolo in Florida. Mi sono buttato avanti ed ho già visitato Key West ed altre papabili mete così stavolta sarà il videogioco a ricordarmi la vita reale."

"Un tempo mia madre mi rimproverava che stavo chiuso in casa per GTA. Oggi per GTA mi sono spinto fuori e molto lontano da casa".

Come detto in apertura, c'è grande attesa per il prossimo Grand Theft Auto e finalmente avremo un primo assaggio del gioco a dicembre, quando Rockstar Games presenterà il primo trailer di GTA 6.