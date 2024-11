Google abbandona (di nuovo) il mercato dei tablet: Pixel Tablet 2 cancellato prima ancora di essere annunciato

Se confermata, la notizia suggerirebbe che le vendite del Pixel Tablet sono state così deludenti da spingere Google a ritenere che un ulteriore investimento in un successore non sia giustificato. Solo la scorsa settimana si parlava di nuove funzionalità e di una tastiera accessoria per il prodotto ora abbandonato.

Sembra che Google stia per abbandonare nuovamente il mercato dei tablet. Dopo le recenti indiscrezioni sulla cancellazione del Pixel Tablet 3, nuove fonti affermano che è in realtà il Pixel Tablet di seconda generazione ad essere stato cancellato, lasciando intendere che il modello dello scorso anno rimarrà un prodotto unico. Questa decisione segnerebbe la seconda uscita di Google dal settore dei tablet in poco più di cinque anni.

Il dopo Pixel Tablet

Difficile prevedere cosa succederà se Google abbandonasse davvero il settore dei tablet. Uno scenario probabile è che la divisione Nest di Google possa ereditare le ambizioni dell'azienda nel settore dei dispositivi a grande schermo, concentrandosi sull'evoluzione di prodotti come Nest Hub e Hub Max, anziché su tablet standalone.

Google Pixel Tablet con la docking station con altoparlante magnetica

Google ha sempre faticato a penetrare significativamente nel mercato dei tablet e a produrre un concorrente in grado di rivaleggiare con l'iPad di Apple in termini di vendite e successo mainstream. L'azienda ha iniziato in modo promettente anni fa con il Nexus 7, ma da allora non è mai riuscita a imporsi, nonostante hardware di qualità. Un altro ostacolo per Google è la scarsità di app di terze parti ottimizzate per i tablet Android rispetto a iPadOS.

Nel 2019, dopo le recensioni negative ricevute dal Pixel Slate, Google aveva annunciato l'abbandono della produzione di tablet, cancellando due modelli in fase di sviluppo. Tuttavia, nel 2022, l'azienda aveva cambiato idea, annunciando che il suo team hardware Pixel stava lavorando a un nuovo tablet. Quel dispositivo è poi diventato il Pixel Tablet da 499 dollari, venduto con una docking station con altoparlante a cui il tablet poteva essere agganciato magneticamente. Successivamente, Google ha iniziato a offrire il tablet anche singolarmente a 399 dollari. Al momento non ci sono commenti ufficiali di Google in merito alla notizia. Resta da vedere se l'azienda confermerà la cancellazione del Pixel Tablet 2 e se questo significherà un addio definitivo al mercato dei tablet o solo una pausa temporanea. Intanto non mancano guai per la compagnia, che, per il Dipartimento di Giustizia USA, deve vendere Chrome e, forse, anche Android.