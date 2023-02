New World passa a un modello a stagioni, con Season Pass gratuito e a pagamento

Amazon Games ha annunciato che New World si sta preparando ad adottare a un modello basato sulle stagioni, con annesso il tradizionale pass gratuito e premium a pagamento che include vari contenuti cosmetici.

Il nuovo modello stagionale entrerà in vigore il 28 marzo 2023, con gli sviluppatori che promettono aggiornamenti con maggiore frequenza, con contenuti, funzionalità, nuove esperienze e altro ancora. Le stagioni in particolare dureranno tre mesi ciascuna.

Il pass stagionale di New World

Il season pass come avrete intuito funzionerà in maniera simile a quelli visti in altri giochi, come Fortnite, Call of Duty e Apex Legends, con i giocatori che potranno aumentarlo di livello guadagnando esperienza tramite varie attività di gioco. Ci saranno due percorsi di ricompense, uno gratuito per tutti i giocatori e l'altro a pagamento, con più elementi cosmetici, Marchi della Fortuna, Boost Token e altro ancora. Il premium pass sarà acquistabile tramite 20.000 Marchi della Fortuna, laddove nel negozio è possibile acquistarne 23.000 con una spesa di 19,99 dollari.

La prima stagione di New World si intitola "Fellowhip and Fire" e prevede nuovi contenuti della storia, una nuova spedizione, abilità e la possibilità di creare set di equipaggiamento e passare da uno all'altro dopo aver raggiunto il livello 25 per il personaggio, così come una serie di eventi stagionali.