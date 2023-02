The Legend of Dragoon: segnalati tanti bug su PS5 e PS4

Per la gioia di molti fan nostalgici, da ieri The Legend of Dragoon è disponibile su PS5 e PS4 sia tramite l'abbonamento a PlayStation Plus Premium sia acquistabile singolarmente al prezzo di 9,99 euro. Purtroppo, come segnalato dagli utenti su Reddit questa conversione è afflitta da numerosi problemi, tra cui un bug che manda il gioco in soft lock dopo aver utilizzato determinate tipologie di abilità.

Tra le magagne notate dai giocatori ci sono dei glitch grafici rappresentati da dei fastidiosi pixel che circondano alcuni elementi degli scenari (pare solo su PS5) e un bug legato all'audio che interrompe bruscamente gli effetti sonori, mentre altri sono del tutto assenti. In alcuni casi sono completamente assenti le battute dei protagonisti mentre eseguono le loro mosse. Il bug più grave tuttavia è quello che manda in panne il gioco dopo aver utilizzato determinati attacchi, pare in particolare le magie in forma Dragone dei protagonisti che hanno come target più di un nemico. Possiamo vedere un esempio nel filmato qui sotto, con una magia di Rose, dove il gioco che si incanta dopo l'esecuzione dell'attacco.

Chiaramente la speranza è che tali problemi vengano risolti al più presto tramite una patch correttiva. In compenso, le versioni PS5 e PS4 di The Legend of Dragoon hanno il supporto ai Trofei.