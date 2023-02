Hogwarts Legacy ha avuto un lancio "spettacolare", WB Games condivide alcune statistiche

Nonostante al momento non siano stati ancora svelati dei numeri ufficiali precisi, il presidente di Warner Bros. Games, David Haddad, ha confermato a Variety che Hogwarts Legacy al lancio ha registrato ottimi numeri , snocciolando anche una serie di statistiche dei giocatori.

"Il coinvolgimento dei giocatori è stato spettacolare", ha detto Haddad. "Siamo molto soddisfatti del lancio iniziale e prevediamo un brillante futuro per il lancio su altre piattaforme". Come saprete Hogwarts Legacy uscirà su PS4 e Xbox One il 4 aprile, mentre i giocatori Nintendo Switch dovranno attendere fino al 25 luglio.

A riprova delle sue affermazioni Warner Bros. Games ha aggiunto che ad oggi su PS5, Xbox Series X|S e PC sono state totalizzate 267 milioni di ore di gioco, sono state fatte crescere 393 milioni di piante magiche, sono state distillate 242 milioni di pozioni e sono stati sconfitti 1,25 miliardi di maghi oscuri.

Hogwarts Legacy

Del resto, pur in assenza di dati globali delle vendite di Hogwarts Legacy, sappiamo che il gioco si è piazzato al primo posto delle classifiche di vendita inglesi e di Steam delle ultime due settimane, segno che il gioco sta sicuramente viaggiando su ottimi numeri per il momento, nonostante le accese discussioni per le controverse dichiarazioni transfobiche di J.K. Rowling che inevitabilmente hanno coinvolto anche il gioco.