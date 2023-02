Meta Quest: in arrivo l'aggiornamento v50 con Direct Touch e multitasking in game

Sono stati svelati i dettagli sulle novità principali dell'aggiornamento v50 di Meta Quest, che verrà pubblicato in maniera graduale per Meta Quest 2 e Meta Quest Pro nel corso delle prossime settimane.

Tra le novità troviamo il multitasking in game, già disponibile su Meta Quest Pro e in arrivo con l'update v50 anche su Meta Quest 2, che permette di avviare e richiamare le applicazioni 2D, come ad esempio il browser o Instagram, senza dover necessariamente chiudere il gioco che si sta utilizzando, il che chiaramente è una grandissima comodità.

Un altro punto saliente dell'aggiornamento è la funzione sperimentale Direct Touch, che, una volta abilitata nella scheda "impostazioni sperimentali", permette di "toccare" e far "scorrere" i menu dell'interfaccia con il dito indice, come con uno smartphone o un tablet, facilitando la navigazione dei menu, la scrittura di messaggi di testo e così via.

Potrete vedere un esempio del funzionamento di Direct Touch nel video qui sotto:

Inoltre è stato velocizzato il tempo necessario per l'inizializzazione del tracciamento dei controller Meta Quest Touch Pro, consentendo un avvio e un accoppiamento più rapidi.