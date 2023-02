Fable: la narrative lead Anna Megill non vede l'ora che i giocatori vedano cos'ha creato Playground

La narrative lead Anna Megill ha condiviso un commento su Fable, titolo sul quale sta lavorando da due anni, affermando di non vedere l'ora che i giocatori vedano cosa ha creato PlayGround Games. La sua è stata una semplicemente esternazione di giubilo fatta per festeggiare l'anniversario lavorativo, ma ha comunque scatenato parecchie reazioni, facendo partire parecchie speculazioni su un imminente presentazione del gioco.

Megill: "Ehi, è il mio secondo anniversario a Playground! Wow, è passato davvero così tanto tempo? Sono stata impegnatissima. Non vedo l'ora di mostrarvi le cose meravigliose che abbiamo creato."

Le speculazioni si sono fatte in realtà così insistenti che la Megill ha dovuto specificare che il suo tweet non nascondeva nulla ma voleva solo essere un modo per celebrare il suo anniversario lavorativo.

Qualcuno lo ha preso anche come il segno del fatto che le voci sullo sviluppo problematico di Fable siano infondate, quando in realtà non dimostra nulla, né in positivo, né in negativo.

Anna Megill è una sceneggiatrice professionista di videogiochi che vanta nel suo portfolio Control, Dishonored: La Morte dell'Esterno, Murdered: Soul Suspect, Avatar: Frontiers of Pandora, Guild Wars 2 e altri ancora.

Per il resto vi ricordiamo che Fable è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Del gioco non esiste ancora una finestra di lancio pubblica.