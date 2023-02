Half-Life: mod aggiunge il ray tracing all'intero gioco, disponibile per il download

Annunciata l'estate scorsa, la mod Half-Life: Ray Traced, che aggiunge il ray tracing ad Half-Life, è ora disponibile per il download. A realizzarla è stato il modder Sultim Tsyrendashiev, lo stesso delle mod che hanno aggiunto il ray tracing a Serious Sam, Doom e Quake.

È Tsyrendashiev stesso a raccontare cosa fa la sua mod: "Half-Life: Ray Traced integra nell'Half-Life originale del 1998 il path tracing in tempo reale. Con il ray tracing accelerato dall'hardware è possibile calcolare la global illumination, i riflessi, le rifrazioni, le soft shadow e altri effetti visivi nei framerate interattivi."

Vediamo un trailer che spiega meglio di mille parole cosa otterrete installando la mod:

Half-Life: Ray Traced è scaricabile gratuitamente da GitHub. Per installarla avete bisogno di una copia originale di Half-Life su Steam.

Per installarla dovete aprire la cartella di installazione del gioco. Per arrivarci velocemente, dalla libreria Steam cliccate con il tasto destro del mouse sul titolo del gioco, quindi selezionate "Cestisci/Sfoglia i file locali". Scompattate i file "hl1-rt.zip" e "hl1-rt-resources.zip" nella cartella, rimpiazzando i doppi se presenti. Lanciate quindi il "file rt_bin/xash3d.exe". A questo punto potete premere X durante il gioco per scambiare i renderer.

Se volete potete aggiungere anche DLSS di Nvidia, scaricando la libreria nvngx_dlss.dll e piazzandola dentro la cartella "rt_bin". Quindi dovete scaricare il file RayTracedGL1-Bundle-DLSS.zip e rimpiazzare il file "rt_bin/RayTracedGL1.dll" con quello "bin/RayTracedGL1.dll" presente nell'archivio.