Una nuova tecnologia di Sony consente di annusare Infinity Nikki

In Giappone, cinque negozi ufficiali di Sony (a Ginza, Sapporo, Osaka, Nagoya e Fukuoka Tenjin) hanno organizzato degli eventi in collaborazione con Infinity Nikki di InFold Game . Gli eventi sono stati avviati il 10 gennaio e si concluderanno il 3 febbraio.

Nikki sniffabile

Grid Scent è una tecnologia sperimentale di aromaterapia che emette profumi controllando distanza, angolazione e durata, con l'obiettivo di aggiungere sensazioni olfattive a film, giochi e musica.La collaborazione tra Sony e Infinity Nikki consente ai visitatori di entrare in un teatro cubico chiamato Shikaku, all'interno del quale possono vedere (e annusare) dei video di Infinity Nikki, mentre Grid Scent fa la sua magia.

Nikki è sniffabile grazie alla nuova tecnologia di Sony

La testata giapponese 4Gamer ha riferito di aver sentito odor di rose, lavanda e vegetazione nella parte del villaggio di Infinity Nikki, mentre nelle fasi di pesca l'odore era quello del mare. Anche Nikki stessa aveva un suo odore.

Descrivendo la tecnologia, sembra che il gran numero di fragranze odorate durante l'esperienza, della durata di circa due minuti, non si siano mai mescolate e non siano mai rimaste nell'aria. Inoltre non si sono visti vapori o spray. Stando a Gamer.jp "il profumo viene emesso da un ugello posizionato nella parte inferiore del monitor, e la quantità viene regolata per evitare che più profumi si mescolino, tenendo conto della distanza dallo spettatore." Il Grid Scent sembra essere altrettanto efficace nell'eliminare i profumi quanto nel crearli, lasciando l'atmosfera intorno al fruitore completamente pulita.