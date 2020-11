Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un trailer sul Photo Mode del gioco

Marvel's Spider-Man: Miles Morales avrà ovviamente il suo bel Photo Mode, com'è ormai tradizione per i giochi moderni e in continuità anche con il capitolo precedente, con qualche scorcio sulle sue possibilità visibile in questo nuovo trailer dedicato.

La modalità fotografica di Marvel's Spider-Man: Miles Morales segue la meccanica tipica di questa opzione ormai molto diffusa nei titoli con un comparto tecnico particolarmente avanzato: si tratta di una modalità grafica diversa dallo standard, che consente di scattare screenshot esteticamente curati attraverso vari strumenti.

Il Photo Mode di Marvel's Spider-Man: Miles Morales consente di accedere a vari tool e filtri aggiuntivi da applicare all'immagine a diverse intensità, oltre alla possibilità di muovere la "telecamera" in maniera più libera per trovare inquadrature diverse e ardite.

È una sorta di tradizione ormai e considerando anche il carisma del protagonista e l'alto tasso di azione e spettacolarità del gioco, possiamo aspettarci soluzioni particolarmente interessanti da parte della community, come dimostrato già dal capitolo precedente.

Per il resto, abbiamo appena pubblicato proprio in queste ore la recensione di Marvel's Spider-Man Remastered su PS5, che segue di pochi giorni la recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, per avere una visione più completa dei giochi in questione.