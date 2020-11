PS5 Dashboard: 5 segreti che (forse) non avete notato

Non è certo un segreto che una delle novità principali della dashboard PS5 sia il centro di controllo , ovvero una sorta di menu rapido che può essere richiamato premendo il tasto PlayStation. Perché allora lo citiamo? Beh, perché potrebbe non risultare subito chiaro quanto si personalizzabile. Basta cliccare il tasto Options per poter selezionare quale icone rimuovere e quali tenere, andando a scegliere da schede dedicate a musica, notifiche, account e molto altro ancora.

Anche di questa funzione se n'è parlato a lungo e finalmente Sony ha deciso di accontentare i fan aggiungendo la Lista dei Desideri anche all'interno del PlayStation Store della console. In questo modo si può ora aggiungere a un elenco di preferiti qualsiasi gioco, DLC o elemento che ci interessa tenere sotto osservazione in vista di un futuro acquisto. O semplicemente quei titoli a cui pensiamo di poter essere anche solo minimamente interessati.

Preimpostazioni del gioco

All'interno delle opzioni, in gran parte rimaste identiche a quelle PS4, spicca infine una nuova voce: preimpostazioni del gioco. Si tratta di una feature molto interessante e utile, perché permette di determinare in anticipo quelle che saranno le impostazioni di default dei giochi che andremo a iniziare: si può per esempio deciderne la difficoltà; dare priorità sistematica a un eventuale modalità performance rispetto a una risoluzione; e persino decidere in anticipo l'asse visivo da utilizzare per la visuale.