Xbox Series X|S, lancio più grande di sempre nella storia di Xbox

Il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S è stato il più grande di sempre nella storia di Xbox: lo ha annunciato Microsoft con un post su Twitter, descrivendo il debutto delle nuove console come qualcosa di fantastico.

Sappiamo che la casa di Redmond non condividerà le vendite di Xbox Series X e Xbox Series X nemmeno se fossero superiori a quelle di PS5 ed è ovviamente un peccato, ma le parole usate per descrivere l'esordio delle piattaforme next-gen fanno pensare a risultati davvero importanti.

"Grazie per aver supportato il più grande lancio di sempre nella storia di Xbox", recita il post. "In 24 ore abbiamo venduto il maggior numero di console nel maggior numero di paesi di sempre."

"Stiamo lavorando con i retailer per rifornirli il più velocemente possibile. State continuando a mostrarci che la capacità di unire del gioco è più importante che mai."

Per tutti i dettagli sulle nuove console Microsoft, date un'occhiata alla nostra recensione di Xbox Series X e alla recensione di Xbox Series S.

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We're working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever.