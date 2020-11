Halo, una Cortana molto sexy nel nuovo cosplay di Jannet

I fan di Halo non hanno probabilmente mai visto una Cortana così sexy come quella che possiamo ammirare nel nuovo cosplay realizzato da Jannet e puntualmente pubblicato su Instagram.

La fedele compagna di avventure di Master Chief, protagonista di una storia toccante e dolorosa a partire da Halo 4, è ben più di un assistente virtuale e questa incarnazione lo evidenzia in maniera lampante.

Jannet non è nuova a cosplay particolarmente provocanti e questo non fa eccezione, tanto che la modella è dovuta intervenire sugli scatti per nascondere un paio di dettagli.

Se avete appena acquistato una Xbox Series X e disponete di un abbonamento a Xbox Game Pass, potete rivivere l'epopea di Master Chief e Cortana con Halo: The Master Chief Collection.