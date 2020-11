PS5 superiore a Xbox Series X, continuerà a dominare per anni secondo Bloomberg

PS5 è superiore a Xbox Series X e continuerà a dominare il mercato negli anni a venire: lo scrive Tae Kim, opinionista di Bloomberg, in un editoriale in cui tesse le lodi della nuova console Sony.

Secondo Kim, PlayStation 5 gode già di un sostanziale vantaggio rispetto alla piattaforma Microsoft per via di una line-up di lancio sostanzialmente migliore, in grado di dimostrare le effettive capacità della console next-gen, mentre Xbox Series X da questo punto è a dir poco lacunosa.

Il giornalista di Bloomberg sostiene inoltre che nel corso del 2021 la situazione non farà che volgere ulteriormente a vantaggio di Sony. "Sembra incredibile, ma Microsoft non è riuscita a preparare nessun nuovo gioco in tempo per il lancio della sua console, a sette anni dalla precedente", ha scritto.

"In un video, l'azienda giapponese ha annunciato che l'atteso gioco di guida Gran Turismo 7 è previsto per la prima metà del prossimo anno, così come Ratchet & Clank: Rift Apart, mentre Horizon Forbidden West arriverà nella seconda metà. Microsoft in confronto ha solo Halo Infinite previsto per il 2021."

"La differenza sta tutta nell'approccio", continua Kim. "Sony ha creato diversi studi di successo mondiale partendo dal basso e costruendoli in maniera metodica. Spesso l'azienda lavora con gli sviluppatori per lunghi periodi di tempo, talvolta anni, prima di decidere di acquisirli."

"A quel punto la casa giapponese fornisce loro le risorse e le tempistiche di cui hanno bisogno per creare titoli di altissima qualità", come ha spiegato il mese scorso anche Jim Ryan in un'intervista con GamesIndustry parlando di questo particolare processo.

La situazione in casa Microsoft appare invece diversa, per la firma di Bloomberg, con acquisizioni lampo che tuttavia non sembrano far parte di una strategia di ampio respiro. L'acquisto di Bethesda per 7,5 miliardi di dollari donerà all'azienda una certa potenza di fuoco, ma non nell'immediato se consideriamo che Starfield e The Elder Scrolls VI sono ancora parecchio lontani.

"Nella migliore delle ipotesi", conclude Kim, "Microsoft non sarà in grado di contrastare Sony sul piano del software se non fra diversi anni. Ciò significa che Xbox resterà talmente indietro rispetto a PlayStation che potrebbe non riuscire a raggiungerla mai."