Salt and Sacrifice, annunciato alla Summer Game Fest il seguito di Salt And Sactuary per PS4 a PS5

Shuei Yoshida, capo della divisione indie di PlayStation ha annunciato alla Summer Game Fest Salt and Sacrifice. Si tratta del seguito di Salt And Sactuary, un apprezzato soulslike in 2D. Il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation nel 2022.

A chi non conoscesse Salt And Sactuary possiamo dire che si tratta di un gioco di ruolo bidimensionale nel quale occorre affrontare orde di nemici, sfide e ostacoli accumulando esperienza, armi e armature.

Similmente ai Souls il giocatore dovrà progredire lentamente, facendo affidamento sulle proprie forze e accumulando lentamente quell'esperienza fondamentale per avanzare.

Per il momento Salt and Sacrifice è previsto per il 2022 solo su PlayStation 4 e PS5.