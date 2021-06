Elden Ring ha chiuso la Summer Game Fest Live su richiesta di Hidetaka Miyazaki

Elden Ring ha chiuso l'evento live di apertura della Summer Game Fest, ma quel posizionamento non è stato un caso bensì una richiesta precisa di Hidetaka Miyazaki, ha spiegato Geoff Keighley.

Il trailer del gameplay di Elden Ring rappresenta senza dubbio il punto più alto dello show organizzato dal giornalista canadese, e Miyazaki ha inteso questa operazione come una sorta di omaggio nei confronti degli utenti che attendono il gioco con impazienza.

"C'è una cosa che forse non sapete", ha scritto Keighley in un post su Twitter. "Hidetaka Miyazaki e From Software hanno voluto che il trailer di Elden Ring venisse collocato alla fine dello show come premio per i fan che avevano guardato l'intero evento."

Non solo: "In questo modo hanno voluto sfruttare la forte aspettativa nei confronti del loro titolo per spingere in qualche modo tutti i giochi presentati nel corso della serata. Un vero e proprio gesto di gran classe."

Insomma, Miyazaki e i suoi collaboratori volevano rendere omaggio alla Summer Game Fest e a tutti i prodotti mostrati durante lo show, cercando di veicolare l'attesa nei confronti di Elden Ring nella maniera migliore possibile non solo per il loro titolo ma anche per l'evento e tutti i suoi partecipanti.