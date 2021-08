Horizon Zero Dawn e Days Gone sono dei successi su PC, Sony investirà in una strategia multi-piattaforma

All'interno del suo report finanziario Sony ha parlato anche di quelle che sono le sue strategie per il futuro, anche all'esterno della piattaforma PlayStation. Gli investimenti degli ultimi anni, infatti, hanno portato ottimi dividendi, con le versione PC di Horizon Zero Dawn e Days Gone che sono diventati dei successi sia dal punto di vista editoriale che commerciale. Per questo motivo il colosso giapponese ha detto che continuerà ad investire anche in futuro in una strategia multi-piattaforma.

"In luglio abbiamo annunciato l'acquisizione di Nixxes, una società di sviluppo software olandese che ha un'eccellente tecnologia per convertire i giochi su diverse piattaforme, come il PC. Ci aspettiamo che Nixxes fornisca supporto a tutti i nostri studi in maniera orizzantale", si legge del report.

"Inoltre, vogliamo continuare in maniera proattiva a fare investimenti strategici allo scopo di sviluppare nuove IP, supportare la nostra strategia multi-piattaforma e rafforzare la nostra offerta di servizi, inclusi quelli offerti tramite add-on."

Questo vuol dire, come sottolinea Benji-Sales, che Sony in futuro porterà sempre più giochi dei PlayStation Studios su PC (e mobile, aggiungiamo noi).

Ma vuol dire anche che, ovviamente, Sony continuerà anche nella sua strategia di rafforzamento delle IP interne, grazie alle quali spingere le vendite delle sue console, sempre più il motore della crescita degli ultimi mesi.