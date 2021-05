FIFA 21 permette ora di comprare elementi cosmetici senza usare le loot box

Per la prima volta, FIFA 21 permette ai giocatori di acquistare degli elementi cosmetici senza dover per forza utilizzare le loot box (o casse premio, se preferite). Electronic Arts ha infatti reso disponibili alcuni elementi, come un tifo e un tema per lo stadio, all'interno del negozio in-game del gioco.

I singoli elementi cosmetici di FIFA 21 sono disponibili sia all'acquisto sotto forma di bundle per 700 FIFA point, ovvero circa sette euro, che tramite acquisto singolo, con prezzi che vanno dai 150 ai 300 punti per i vari elementi. Se invece si preferisce acquistarli con FUT coin, allora sappiate che dovrete investire 60.000 monete per il bundle, oppure da 11.500 a 25.000 monete per i singoli elementi. Non è poco, questo è certo.

FIFA 21: cosmetici senza loot box

In ogni caso, si tratta di cosmetici, assolutamente non fondamentali per il gioco. La parte più importante di tutto il discorso, però, è che FIFA 21 permette di non usare delle loot box per ottenere tali cosmetici. Si tratta di pochi elementi, certo, ma è una novità da non sottovalutare per un gioco come quello di EA.

Potrebbe essere un primo tentativo per saggiare l'interesse del pubblico. Le loot box, pur garantendo grandi guadagni, sono spesso criticate e in alcuni Paesi, come il Belgio, sono anche proibite in quanto considerate gioco d'azzardo. EA sta forse considerando una nuova strada per il lungo termine per FIFA e le sue altre IP?

Vi segnaliamo anche la data d'uscita su Xbox Game Pass attraverso EA Play di FIFA 21.